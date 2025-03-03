Какой важный документ должны получить будущие участники НМТ

Участники НМТ, которые заканчивают 11 класс школы или являются учениками училища или студентами колледжа и только в этом году получат полное общее среднее образование, должны при регистрации на НМТ указать категорию "выпускник текущего года". А также выбрать из перечня свое учебное заведение.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua. Для подтверждения этого факта надо загрузить справку с места учебы.

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Почему надо получить справку с места учебы

В этой справке должно быть указано, что эти будущие участники тестирования "завершают получение полного общего среднего образования в (месяц) 2025 года в (название учебного заведения)".

Важно! Справка, в которой напишут другие фразы, чем указано в образце (например, "он (она) учится в (класс) в (название учебного заведения)") или не укажут номер и дату ее издания, не будет подтверждением факта получения лицом полного общего среднего образования в 2025 году и станет основанием для отказа в регистрации, пока выпускник, который ее загрузил, не заменит неправильно оформленный документ на составленный в соответствии с требованиями. О том, что какой-то из документов имеет недостатки, участник узнает из сообщения в своем персональном кабинете. Поэтому стоит периодически проверять состояние своего е-кабинета.

Если участник НМТ находится за рубежом, но продолжает дистанционно учиться в украинском учебном заведении и именно в нем получит в этом году полное общее среднее образование, то ему при регистрации не надо выбирать категории "в зарубежном учебном заведении".

Зато из перечня такой участник должен выбрать "в учебном заведении Украины" и загрузить справку с места учебы о получении образования в украинском заведении.

При регистрации на НМТ указывают, что учатся в зарубежном учебном заведении, только те абитуриенты, которые именно в зарубежном учебном заведении получат в этом году полное общее среднее образование.

Если участник в этом году получит среднее образование за рубежом, а не в Украине, ему необходимо загрузить копию нотариально заверенного перевода справки с места учебы, в которой будет указано, что вы "завершаете получения полного общего среднего образования в (месяц) 2025 года в (название зарубежного учебного заведения)".