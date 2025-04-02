Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua. Тестирование состоится в компьютерном формате в специально созданных временных экзаменационных центрах.

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В каких помещениях будет происходить НМТ

Такие центры создадут как в Украине, так и за ее пределами: в странах Европы и некоторых странах мира.

Временные экзаменационные центры в Украине создают на базе учебных заведений, которые технически могут обеспечить проведение в них компьютерного онлайн-тестирования и соответствуют определенным требованиям.

Экзаменационные центры будут размещаться в отдельном здании или его части, изолированной на время проведения НМТ.

Границей центра является внешний периметр здания (его части), в котором организована его работа, и за его пределы участник не имеет права выходить до завершения экзамена, в том числе и во время 20-минутного перерыва между двумя блоками мультитеста.

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Какие есть требования к центру

Здания, сооружения и помещения, в которых будут созданы временные экзаменационные центры, должны соответствовать требованиям доступности согласно государственным строительным нормам и стандартам.

Также в помещении экзаменационного центра или возле него должны быть защитные сооружения гражданской защиты (укрытия), которые могут обеспечить одновременное пребывание в них всех участников НМТ и работников центра.

В помещении, где размещено ТЭЦ, должны быть:

аудитории с рабочими местами для участников НМТ;

рабочее место ответственного за пункт проведения внешнего оценивания, оборудовано ПК, подключенным к сети Интернет, принтером и по возможности сканером;

резервный(е) ПК, установлен(ы) обычно в последней аудитории и подключен(ы) к сети Интернет, с пометкой "Резерв". Резервный ПК с пометкой "Резерв" может быть установлен в каждой аудитории;

рабочее место дежурного медицинского работника;

помещение для пребывания участников НМТ во время перерыва.

Наполняемость одного экзаменационного центра во время экзамена составляет от 30 до 100 участников НМТ. В то же время по согласованию с Украинским центром оценивания качества образования может быть создан экзаменационный центр для прохождения НМТ 29 или менее участников экзамена.

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Какие требования к аудитории, где происходит НМТ

В каждой аудитории временного экзаменационного центра должны быть:

от 10 рабочих мест для участников НМТ, обустроенных ПК, подключенными к сети Интернет (допустимо 5 – 9 рабочих мест по согласованию с Украинским центром);

рабочее место старшего инструктора, оборудованное ПК, подключенным к сети Интернет;

место для инструктора;

место для личных вещей участников НМТ (стол, стулья и т.д.).

По словам директора Украинского центра оценивания качества образования, аудитории экзаменационных центров, в которых будет проходить экзамен, будут оборудованы камерами видеонаблюдения.

Ответственными за подготовку помещений временного экзаменационного центра к проведению НМТ являются руководитель соответствующего учебного заведения и ответственный за центр.

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Как узнать место прохождения тестирования

Информацию о том, в каком именно временном экзаменационном центре будет проходить тестирование, каждый участник получит в своем электронном кабинете не позднее, чем за десять календарных дней до начала проведения основной сессии НМТ.

На этой информационной странице участники НМТ смогут узнать не только о месте, но и о дате и времени прохождения УМТ, которые будут указаны в приглашении для участия в тесте.

Участники, которые будут сдавать мультитест в дополнительную сессию, получат приглашение не позднее чем за три календарных дня до начала проведения дополнительной сессии.