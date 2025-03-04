По какому правописанию составляют задания НМТ–2025 по украинскому языку

С 2025 года украинцы пользуются уже действующим правописанием, а не его предыдущей версией. Поэтому участникам НМТ 2025 года надо быть к этому готовыми.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление заместителя директора УЦОКО Валерия Бойко во время вебинара. О чем надо помнить, читайте дальше.

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По какому правописанию составляют задания НМТ

Бойко рассказал, что в тестах предметов, с которыми участники будут работать во время НМТ 2025 года, они увидят, что специалисты Украинского центра оценивания качества образования уже использовали те нормы, которые действуют для украинского правописания.

Возможно, даже в тех текстах по украинскому языку и украинской литературе вы будете употреблять уже те слова и словосочетания, которые до сих пор режут нам ухо, когда мы их слышим. Возможно, увидите "священник" с двумя буквами "н", прочитаете "етер", "авдиторія", "Гемінгвей",

– уточнил он.

Но, по словам заместителя директора УЦОКО, все те задания, которые касаются проверки разделов программы ВНО по украинскому языку, например, таких как "Фонетика", "Строение слова. Словообразование", "Лексика" строятся исключительно на тех нормах правописания, которые не претерпели изменений.

Поэтому в тестах вы будете видеть текстовые нормы, которые уже соответствуют новому правописанию задания, которые направлены на проверку неизмененных новым правописанием норм украинского языка,

– резюмировал он.

Напомним, что 30 мая 2024 года Верховный суд Украины подтвердил действие и обязательность применение украинского правописания, одобренного 5 лет назад. Действующая редакция согласована постановлением Кабинета министров Украины 22 мая 2019 года.