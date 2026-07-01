НМТ – 2026 еще не закончился: когда объявят результаты тестирования

В этом году национальный мультитест проводится в рамках основной и дополнительной сессий. Его результаты необходимы для поступления в вузы нашей страны.

Часть участников уже получила их. Когда в целом объявят результаты мультитеста, сообщает 24 Канал.

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Когда объявят результаты

Основная сессия НМТ длилась с 20 мая по 25 июня. Дополнительная сессия пройдет с 17 по 24 июля. Каждый участник НМТ проходит тестирование в один день в рамках двух этапов.

По завершении каждого этапа участники видят информацию о количестве введенных и сохраненных ответов. Окончательный тестовый балл по каждому предмету НМТ становится известен после завершения работы над заданиями второго этапа. Их можно записывать – для этого стоит попросить у старшего инструктора лист для заметок.

Участники НМТ также могут с помощью таблиц пересчета тестовых баллов "преобразовать" свой тестовый балл в рейтинговую оценку по шкале от 100 до 200 баллов.

Официальные результаты тестирования основной сессии будут размещены в личных кабинетах участников НМТ до 3 июля. Часть участников уже получила свои результаты.

Официальные результаты участники дополнительной сессии получат в личных кабинетах до 29 июля 2026 года.

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Последние новости о НМТ – 2026:

В основной сессии НМТ 2026 года приняли участие более 324 тысяч человек. Это 91,5% зарегистрированных участников тестирования. Также мы писали: