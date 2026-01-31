НМТ-2026 по математике: какие темы будут и можно ли пользоваться справочными материалами

В рамках НМТ в 2026 году одним из обязательных предметов будет математика. Содержание заданий по этому предмету будет соответствовать программе ВНО по математике.

При этом будет охватывать все темы по алгебре и геометрии, которые изучают в школе. Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

Какие темы будут на НМТ по математике?

Да, участникам стоит повторить такие темы:

Числа и выражения;

Уравнения, неравенства и их системы;

Функции;

Элементы комбинаторики, начала теории вероятностей и элементы математической статистики;

Планиметрия;

Стереометрия.

Тест по математике будет содержать 22 задания различных форм: с выбором одного правильного ответа из пяти вариантов (15 заданий), на установление соответствия ("логические пары") (3 задания) и с коротким письменным ответом (4 задания). Заданий открытой формы с развернутым ответом не будет

Задания по математике будут оценивать в соответствии с схеме начисления баллов, применяемой в ВНО. То есть по 1 тестовому баллу – за каждый правильный ответ на задание с выбором одного правильного ответа, по 1 тестовому баллу – за каждую правильно определенную "логическую пару" в заданиях на установление соответствия, по 2 тестовых балла – за каждый правильный короткий ответ.

Максимальное количество баллов, которое можно набрать, правильно выполнив все задания, – 32,

– отмечают в УЦОКО.

Свой результат участники НМТ будут знать после завершения работы над тестами. По таблице перевода тестовых баллов результат каждого учебного предмета переведут в рейтинговую оценку по шкале 100 – 200 баллов.

Как и в предыдущие годы, во время работы над заданиями по математике участники и участницы тестирования смогут пользоваться справочными материалами. Они содержат формулы из разделов "Алгебра и начала анализа", "Элементы комбинаторики, начала теории вероятностей и элементы математической статистики", "Геометрия".

Как будет происходить НМТ в 2026 году?