При этом будет охватывать все темы по алгебре и геометрии, которые изучают в школе. Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.
Смотрите также Как и когда будут проходить вступительные экзамены на бакалавриат, магистратуру и аспирантуру
Какие темы будут на НМТ по математике?
Да, участникам стоит повторить такие темы:
Числа и выражения;
Уравнения, неравенства и их системы;
Функции;
Элементы комбинаторики, начала теории вероятностей и элементы математической статистики;
Планиметрия;
Стереометрия.
Тест по математике будет содержать 22 задания различных форм: с выбором одного правильного ответа из пяти вариантов (15 заданий), на установление соответствия ("логические пары") (3 задания) и с коротким письменным ответом (4 задания). Заданий открытой формы с развернутым ответом не будет
Задания по математике будут оценивать в соответствии с схеме начисления баллов, применяемой в ВНО. То есть по 1 тестовому баллу – за каждый правильный ответ на задание с выбором одного правильного ответа, по 1 тестовому баллу – за каждую правильно определенную "логическую пару" в заданиях на установление соответствия, по 2 тестовых балла – за каждый правильный короткий ответ.
Максимальное количество баллов, которое можно набрать, правильно выполнив все задания, – 32,
– отмечают в УЦОКО.
Свой результат участники НМТ будут знать после завершения работы над тестами. По таблице перевода тестовых баллов результат каждого учебного предмета переведут в рейтинговую оценку по шкале 100 – 200 баллов.
Как и в предыдущие годы, во время работы над заданиями по математике участники и участницы тестирования смогут пользоваться справочными материалами. Они содержат формулы из разделов "Алгебра и начала анализа", "Элементы комбинаторики, начала теории вероятностей и элементы математической статистики", "Геометрия".
Смотрите также Какие минимальные баллы для поступления на бюджет надо набрать в 2026 году
Как будет происходить НМТ в 2026 году?
НМТ в 2026 году будет проходить по прошлогодней модели – в течение одного дня. Будет основная и дополнительная сессии тестирования.
Мультитест будет состоять из четырех предметов. Поступающие будут сдавать обязательно украинский язык, математику, историю Украины и один предмет на выбор из следующего перечня: иностранный язык, биология, география, физика, химия или украинская литература.
Основная сессия вступительных экзаменов в вузы в формате ВНО будет проходить с 20 мая по 25 июня.
Дополнительную сессию НМТ проведут с 17 по 24 июля.
Каждый участник НМТ будет проходить тестирование в один день в два этапа.
Во время первого этапа, который продлится 120 минут, нужно будет выполнить задание по украинскому языку и математике, а во время второго, тоже продолжительностью 120 минут, – по истории Украины и учебного предмета на выбор, указанного при регистрации для участия в НМТ. Между этапами будет 20-минутный перерыв.
Принципиальных системных изменений в тесты национального мультитеста в 2026 году вносить не будут.
В этом году выпускники школ прошлых лет смогут поступать в вузы по результатам национального мультипредметного теста не только 2026 года, но и по результатам НМТ 2023, 2024, 2025 годов.