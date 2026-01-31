При цьому охоплюватиме всі теми з алгебри й геометрії, які вивчають у школі. Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

Які теми будуть на НМТ з математики?

Так, учасникам варто повторити такі теми:

Числа і вирази;

Рівняння, нерівності і їх системи;

Функції;

Елементи комбінаторики, початки теорії ймовірностей та елементи математичної статистики;

Планіметрія;

Стереометрія.

Тест із математики міститиме 22 завдання різних форм: із вибором однієї правильної відповіді з п'яти варіантів (15 завдань), на встановлення відповідності ("логічні пари") (3 завдання) і з короткою письмовою відповіддю (4 завдання). Завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю не буде

Завдання з математики оцінюватимуть відповідно до схеми нарахування балів, застосовуваної в ЗНО. Тобто по 1 тестовому балу – за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді, по 1 тестовому балу – за кожну правильно визначену "логічну пару" в завданнях на встановлення відповідності, по 2 тестових бали – за кожну правильну коротку відповідь.

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання, – 32,

– зазначають в УЦОЯО.

Свій результат учасники НМТ знатимуть після завершення роботи над тестами. За таблицею переведення тестових балів результат кожного навчального предмета переведуть у рейтингову оцінку за шкалою 100 – 200 балів.

Як і в попередні роки, під час роботи над завданнями з математики учасники й учасниці тестування зможуть користуватися довідковими матеріалами. Вони містять формули з розділів "Алгебра і початки аналізу", "Елементи комбінаторики, початки теорії ймовірностей та елементи математичної статистики", "Геометрія".

Як відбуватиметься НМТ у 2026 році?