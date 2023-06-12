Какое количество баллов нужно набрать на НМТ-2023 для поступления в вуз

В Украине проходит основная сессия НМТ-2023. Участников при этом интересует, какое количество баллов нужно набрать для успешной сдачи теста и поступления.

Что интересно, в этом году повысили проходной балл для поступающих. Какое минимальное количество баллов нужно набрать участникам НМТ-2023, чтобы иметь шансы на поступление, расскажет 24 Канал.

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Какое количество баллов на НМТ нужно набрать для поступления

Так, в 2023 году участники НМТ должны набрать не менее 10% общего количества баллов за выполнение каждого из трех блоков теста. Порог – 100 баллов из 200 возможных.

При этом установили минимальные проходные баллы для каждого предмета:

украинский язык – 5 тестовых баллов (из 45 возможных);

математика – 4 тестовых балла (из 32 возможных);

история Украины – 6 тестовых баллов (из 54 возможных);

биология – 5 тестовых баллов (из 46 возможных);

физика – 4 тестовых балла (из 32 возможных);

химия – 4 тестовых балла (из 40 возможных);

иностранный язык – 4 тестовых балла (из 32 возможных).

Результаты НМТ по 200-балльной шкале переводят в рейтинговую шкалу от 100 до 200 баллов с помощью Таблицы перевода тестовых баллов.

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Для получения результата по шкале 100 – 200 участнику НМТ достаточно будет набрать хотя бы один тестовый балл по каждому предмету.

Также участникам НМТ следует учитывать, что для отдельных специальностей предусмотрены коэффициенты при поступлении.

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Вступительная кампания – 2023: кратко