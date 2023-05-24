НМТ-2023: все, что нужно знать о личном кабинете участника

У каждого участника НМТ-2023 должна быть соответствующая информационная страница. Она является специальным индивидуальным онлайн-кабинетом, доступ к которому имеет только его владелец.

Доступ в личный кабинет получает каждый зарегистрированный участник НМТ. Эта информационная страница содержит важную информацию о проведении и этапах тестирования. Детали рассказывает 24 Канал.

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Что нужно знать о личном кабинете участника НМТ

Так, на информационной странице участник тестирования должен подтвердить желание проходить мультитест. Также он должен указать город в Украине или за границей, где будет сдавать НМТ в июне или июле 2023 года.

В личном кабинете участника НМТ можно узнать также дату, время и место прохождение тестирования. При этом получить приглашение для участия. Имейте в виду и то, что место проведения НМТ нельзя разглашать.

Обратите внимание! Личный кабинет участника НМТ можно найти по ссылке.

Приглашение на тестирование в рамках основной сессии НМТ-2023 участники получат 25 – 26 мая. Его нужно скачать не позже 26 мая.

Основная сессия НМТ в 2023 году продлится 5 – 23 июня. Дополнительная – 11 – 24 июля.

Участники, которые будут сдавать мультитест в рамках дополнительной сессии, получат приглашение не позднее чем за 3 календарных дня до начала ее проведения.

После определения результатов НМТ на странице разместят информационную карту с персональными результатами участника тестирования. Она является приложением к сертификату НМТ, который находится в персональном кабинете участника НМТ. Ее не посылают участникам тестирования.

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