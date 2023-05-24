НМТ-2023: как будут оценивать задания по математике и какие ресурсы можно подсмотреть
Источник:УЦОКО
В 2023 году математика является обязательным предметом на НМТ. Во время тестирования выпускники смогут воспользоваться справочными материалами – формулами.
Блок НМТ по математике может содержать также задачи профильного уровня. Как будут оценивать задачи блока НМТ по математике, какими справочными материалами можно пользоваться и как эффективно подготовиться к сдаче теста, расскажет 24 Канал.
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Как будут оценивать задачи по математике
Задания по математике будут оцениваться в соответствии со схемой начисления баллов, применяемой в ВНО.
- по 1 тестовому баллу будут начисляться за каждый правильный ответ на задание с выбором одного правильного ответа;
- по 1 тестовому баллу – за каждую правильно определенную логическую пару в заданиях на установление соответствия;
- по 2 балла – за каждый правильный краткий ответ.
При выполнении задач блока НМТ по математике можно получить от 0 до 30 баллов, говорят в УЦОКО.
Результат участник НМТ узнает после выполнения блоков НМТ. Впоследствии результат каждого блока переведут за шкалой 100 – 200 баллов.
Какие дополнительные материалы можно использовать во время НМТ
Справочные материалы по математике будут те же, что и в прошлом. То есть:
- формулы по геометрии;
- логарифмы;
- первоначальная функция и определенный интеграл;
- материалы по тригонометрии и прочее.
Все эти материалы можно найти по ссылке. Во время тестирования участники НМТ также смогут воспользоваться черновиком.
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Как подготовиться к выполнению заданий блока НМТ по математике
Прежде всего выпускникам следует усердно работать над школьной программой по математике.
Также самостоятельно можно использовать:
- тесты по математике прошлых лет;
- видеоразъяснение к задачам ВНО прошлых лет: Пробное ЗНО-2020 ; Пробное ЗНО-2021 (видео №1 ; видео №2 ; видео №3 ; видео №4 ); Подготовка к ЗНО-2021; Подготовка к ЗНО-2022;
- короткие тематические тесты в онлайн-тестировщику по математике на сайте Львовского регионального центра оценивания качества образования;
- школьные учебники, пособия по подготовке к НМТ;
- другие ресурсы, которые помогут повторить математические темы.