НМТ-2023: как будут оценивать задания по математике и какие ресурсы можно подсмотреть

24 мая 2023, 17:45
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Источник:

УЦОКО

В 2023 году математика является обязательным предметом на НМТ. Во время тестирования выпускники смогут воспользоваться справочными материалами – формулами.

Блок НМТ по математике может содержать также задачи профильного уровня. Как будут оценивать задачи блока НМТ по математике, какими справочными материалами можно пользоваться и как эффективно подготовиться к сдаче теста, расскажет 24 Канал.

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Как будут оценивать задачи по математике

Задания по математике будут оцениваться в соответствии со схемой начисления баллов, применяемой в ВНО.

  • по 1 тестовому баллу будут начисляться за каждый правильный ответ на задание с выбором одного правильного ответа;
  • по 1 тестовому баллу – за каждую правильно определенную логическую пару в заданиях на установление соответствия;
  • по 2 балла – за каждый правильный краткий ответ.

При выполнении задач блока НМТ по математике можно получить от 0 до 30 баллов, говорят в УЦОКО.

Результат участник НМТ узнает после выполнения блоков НМТ. Впоследствии результат каждого блока переведут за шкалой 100 – 200 баллов.

Какие дополнительные материалы можно использовать во время НМТ

Справочные материалы по математике будут те же, что и в прошлом. То есть:

  • формулы по геометрии;
  • логарифмы;
  • первоначальная функция и определенный интеграл;
  • материалы по тригонометрии и прочее.

Все эти материалы можно найти по ссылке. Во время тестирования участники НМТ также смогут воспользоваться черновиком.

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Как подготовиться к выполнению заданий блока НМТ по математике

Прежде всего выпускникам следует усердно работать над школьной программой по математике.

Также самостоятельно можно использовать:

Автор: Марія Волошин