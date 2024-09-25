Результаты НМТ каких лет можно будет подавать для поступления в вузы в 2025 году

В 2025 году поступающие в вузы Украины должны подать результаты национального мультитеста. При этом это могут быть результаты не только за 2025 год.

Для поступления в вуз в следующем году можно использовать также и результаты национального мультипредметного теста за 4 года. Соответствующую норму содержит законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно ГИА и вступительной кампании 2025 года, отмечает Образование 24.

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Результаты НМТ каких лет можно подавать для поступления в ЗВО в следующем году

Документ уже зарегистрировали в Верховной Раде. Он, в частности, предусматривает, что в следующем году поступающие в ЗВО смогут использовать для поступления результаты НМТ, полученные в таких годах:

2022;

2023;

2024;

2025.

Ранее заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий сообщал, что результаты национального мультитеста за 2024 год можно будет использовать для поступления в вузы и в 2025 году. Если же абитуриент захочет высшие баллы, может сдавать НМТ еще раз в 2025 году.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Напомним, что директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко в интервью Образованию 24 сообщала, что ежегодно утверждают документ, который определяет, какие результаты тестирования действительны.

В этом году, по ее словам, были действительны и результаты НМТ 2022 – 2023 годов, и результаты последнего года традиционного ВНО 2021 года.