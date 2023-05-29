Какие задачи и темы будут в блоке украинского языка, как подготовиться к тестированию и все, что нужно знать о НМТ украинского языка, читайте в материале.

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Какие задачи будут на НМТ по украинскому языку

НМТ выпускники будут сдавать в один день в течение 180 минут.

Блок НМТ по украинскому языку будет иметь 30 задач:

  • 10 задач с выбором одного правильного ответа из четырех вариантов;
  • 15 задач с выбором одного правильного ответа из пяти вариантов;
  • 5 задач на установление соответствия (нужно установить по 4 "логические пары").

В тесте не будет задач, предусматривающих письменные развернутые или краткие ответы.

За выполненные задания можно получить от 0 до 45 баллов. Минимально нужно набрать 5 тестовых баллов.

Каждый вопрос теста будет оцениваться по одному баллу, а в заданиях на установление соответствия можно получить по баллу за каждую правильную "логическую" пару.

Какие темы по украинскому языку будут на НМТ

  • фонетика, графика;
  • орфоэпия, орфография;
  • лексикология, фразеология;
  • строение слова, словообразование;
  • морфология;
  • синтаксис;
  • стилистика;
  • развитие речи.

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Как подготовиться к НМТ по украинскому языку

Следует повторять ранее изученные темы. При этом после изучения определенной темы обязательно повторять пройденный материал. Также не советуют уроки в школе по этому предмету. Вы можете воспользоваться видео в YouTube той же "Всеукраинской школы онлайн". Вы можете искать и профили учителей в соцсетях и подписывать на них. Педагоги представляют на своих страницах немало советов. Также выполняйте тренировочные упражнения.

При этом следует обратить внимание на:

  • демонстрационный тест на сайте Украинского центра оценивания качества образования;
  • тесты к ВНО (НМТ) за прошлые годы;
  • онлайн-тестировщик на сайте Львовского регионального центра оценивания качества образования.

Также педагоги советуют во время подготовки к НМТ:

  • создать вокруг себя учебное окружение;
  • найти мотивацию учиться и повторять материал;
  • не вестись на устрашение, что тестирование – это страшно;
  • не бояться отдыхать, веселиться, ходить с друзьями на прогулки.