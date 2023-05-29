Какие задачи и темы будут в блоке украинского языка, как подготовиться к тестированию и все, что нужно знать о НМТ украинского языка, читайте в материале.
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Какие задачи будут на НМТ по украинскому языку
НМТ выпускники будут сдавать в один день в течение 180 минут.
Блок НМТ по украинскому языку будет иметь 30 задач:
- 10 задач с выбором одного правильного ответа из четырех вариантов;
- 15 задач с выбором одного правильного ответа из пяти вариантов;
- 5 задач на установление соответствия (нужно установить по 4 "логические пары").
В тесте не будет задач, предусматривающих письменные развернутые или краткие ответы.
За выполненные задания можно получить от 0 до 45 баллов. Минимально нужно набрать 5 тестовых баллов.
Каждый вопрос теста будет оцениваться по одному баллу, а в заданиях на установление соответствия можно получить по баллу за каждую правильную "логическую" пару.
Какие темы по украинскому языку будут на НМТ
- фонетика, графика;
- орфоэпия, орфография;
- лексикология, фразеология;
- строение слова, словообразование;
- морфология;
- синтаксис;
- стилистика;
- развитие речи.
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Как подготовиться к НМТ по украинскому языку
Следует повторять ранее изученные темы. При этом после изучения определенной темы обязательно повторять пройденный материал. Также не советуют уроки в школе по этому предмету. Вы можете воспользоваться видео в YouTube той же "Всеукраинской школы онлайн". Вы можете искать и профили учителей в соцсетях и подписывать на них. Педагоги представляют на своих страницах немало советов. Также выполняйте тренировочные упражнения.
При этом следует обратить внимание на:
- демонстрационный тест на сайте Украинского центра оценивания качества образования;
- тесты к ВНО (НМТ) за прошлые годы;
- онлайн-тестировщик на сайте Львовского регионального центра оценивания качества образования.
Также педагоги советуют во время подготовки к НМТ:
- создать вокруг себя учебное окружение;
- найти мотивацию учиться и повторять материал;
- не вестись на устрашение, что тестирование – это страшно;
- не бояться отдыхать, веселиться, ходить с друзьями на прогулки.