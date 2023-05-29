Які завдання та теми будуть у блоці з української мови, як підготуватися до тестування та все, що треба знати про НМТ з української мови, читайте у матеріалі.

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Які завдання будуть на НМТ з української мови

НМТ випускники складатимуть в один день протягом 180 хвилин.

Блок НМТ з української мови матиме 30 завдань:

10 завдань із вибором однієї правильної відповіді із чотирьох варіантів;

15 завдань із вибором однієї правильної відповіді з п'яти варіантів;

5 завдань на встановлення відповідності (потрібно встановити по 4 "логічні пари").

У тесті не буде завдань, що передбачають письмові розгорнуті чи короткі відповіді.

За виконані завдання можна отримати від 0 до 45 балів. Мінімально треба набрати 5 тестових балів.

Кожне питання тесту оцінюватиметься по одному балу, а в завданнях на встановлення відповідності можна отримати по балу за кожну правильну "логічну" пару.

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Які теми з української мови будуть на НМТ

фонетика, графіка;

орфоепія, орфографія;

лексикологія, фразеологія;

будова слова, словотвір;

морфологія;

синтаксис;

стилістика;

розвиток мовлення.

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Як підготуватися до НМТ з української мови

Варто повторювати раніше вивчені теми. При цьому після вивчення певної теми – обов'язково повторювати пройдений матеріал. Також не радять попускати уроки у школі з цього предмета. Ви можете скористатися відео в YouTube тієї ж "Всеукраїнської школи онлайн". Можете шукати і профілі вчителів у соцмережах та підписувати на них. Педагоги подають на своїх сторінках чимало порад. Також виконуйте тренувальні вправи.

При цьому варто звернути увагу на:

демонстраційний тест на сайті Українського центру оцінювання якості освіти;

тести до ЗНО (НМТ) за минулі роки;

онлайн-тестувальник на сайті Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти.

Також освітяни радять під час підготовки до НМТ: