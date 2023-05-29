Які завдання та теми будуть у блоці з української мови, як підготуватися до тестування та все, що треба знати про НМТ з української мови, читайте у матеріалі.
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Які завдання будуть на НМТ з української мови
НМТ випускники складатимуть в один день протягом 180 хвилин.
Блок НМТ з української мови матиме 30 завдань:
- 10 завдань із вибором однієї правильної відповіді із чотирьох варіантів;
- 15 завдань із вибором однієї правильної відповіді з п'яти варіантів;
- 5 завдань на встановлення відповідності (потрібно встановити по 4 "логічні пари").
У тесті не буде завдань, що передбачають письмові розгорнуті чи короткі відповіді.
За виконані завдання можна отримати від 0 до 45 балів. Мінімально треба набрати 5 тестових балів.
Кожне питання тесту оцінюватиметься по одному балу, а в завданнях на встановлення відповідності можна отримати по балу за кожну правильну "логічну" пару.
Які теми з української мови будуть на НМТ
- фонетика, графіка;
- орфоепія, орфографія;
- лексикологія, фразеологія;
- будова слова, словотвір;
- морфологія;
- синтаксис;
- стилістика;
- розвиток мовлення.
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Як підготуватися до НМТ з української мови
Варто повторювати раніше вивчені теми. При цьому після вивчення певної теми – обов'язково повторювати пройдений матеріал. Також не радять попускати уроки у школі з цього предмета. Ви можете скористатися відео в YouTube тієї ж "Всеукраїнської школи онлайн". Можете шукати і профілі вчителів у соцмережах та підписувати на них. Педагоги подають на своїх сторінках чимало порад. Також виконуйте тренувальні вправи.
При цьому варто звернути увагу на:
- демонстраційний тест на сайті Українського центру оцінювання якості освіти;
- тести до ЗНО (НМТ) за минулі роки;
- онлайн-тестувальник на сайті Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти.
Також освітяни радять під час підготовки до НМТ:
- створити навколо себе навчальне оточення;
- знайти мотивацію вчитися та повторювати матеріал;
- не вестися на залякування, що тестування – це страшно;
- не боятися відпочивати, веселитися, ходити з друзями на прогулянки.