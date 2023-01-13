Смогут ли поступить в украинские вузы абитуриенты, которые из-за войны войны – за рубежом

В 2023 году абитуриенты в Украине также будут сдавать ВНО в форме НМТ. При этом модель тестирования еще согласовывается.

Глава Минобразования Сергей Шкарлетт рассказал, что для всех абитуриентов, желающих стать студентами украинских вузов, будут создавать безопасные условия поступления. Об этом министр сказал в рамках рабочей поездки в Харьковскую область.

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Так, в ходе поездки министр с коллегами обсудили возможные форматы вступительных экзаменов. А также порядок приема на обучение в колледже и вузы в 2023 году.

При этом Шкарлетт подчеркнул, что нужно создать максимально безопасные условия для каждого поступающего. В частности, предоставить возможность поступать в отечественные вузы абитуриентам, которые временно находятся за границей.

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