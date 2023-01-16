"Мало денег?": список обязательных предметов на НМТ – 2023 возмутил родителей выпускников

Следовательно, часть родителей нынешних выпускников обеспокоена таким перечнем. В частности, исключением истории Украины из перечня обязательных предметов.

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Так, родители жалуются, что их детям обязательно придется сдавать тесты по математике. Даже если для выбранной профессии она не нужна.

Так, мать одного из выпускников Яна Абрамейцева спросила у главы профильного комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергея Бабака, действительно ли историю Украины считают необязательным для составления предметом. В частности, во время войны и ракетного террора России. К тому же поинтересовалась, почему детям обязательно нужно составлять математику, если в этом году учиться из-за войны и блекаут дети нормально не могут. А этот предмет, по ее мнению, учащиеся могут изучить только с учителем.

Следовательно Яна и другие родители убеждены, что математика должна быть предметом на выбор во время НМТ. При этом поинтересовалась у Бабака, надеются ли чиновники таким образом на привлечение дотаций, если результаты абитуриентов математики будут низкими.

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Другие родители в комментариях под постом Яны отреагировали так:

В пятом классе каждый день математика. Это с ума сойти можно. Зато история раз в неделю. Может, сделаем приоритет в конце концов на историю, чтобы не повторять ошибок?

Во многих странах историю составляют, чтобы получить право на гражданство. Вам необязательно?

С какой стати кто-то решил что математика обязательно необходима так, чтобы всем экзамены по ней сдавать? А можно сделать один экзамен обязательно (укрменный) и один на выбор (математика, история Украины, иностранный язык)? Так ли те, кто причастен к организации и проведению экзаменов, мало денег заработают?)

А есть какая-то петиция по отмене обязательного экзамена по математике? Я бы с удовольствием проголосовала и еще голосов пару сотен бы привлекла;

На мой взгляд – ужасный выбор. Всё важно: и язык, и математика, и история. С историей, разумеется, нужна. Математика – наука, которая учит логически и критически мыслить, проверять информацию, сомневаться. Это критически важные навыки.

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