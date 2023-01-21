Вступительная кампания – 2023: проходные баллы по всем предметам на НМТ повысили
21 января 2023, 17:02Читати новину українською
Источник:osvita.ua
Во время вступительной кампании 2023 проходной балл, который нужно набрать по всем предметам на НМТ, изменился. По сравнению с прошлым годом этот балл повысили.
Так, чтобы иметь возможность бороться за место в выбранном вузе, поступающий должен набрать не менее 10% от общего количества баллов за выполнение каждого из трех блоков НМТ.
Важно Вступительная кампания – 2023: как, когда и по каким предметам состоится НМТ
Проходные баллы по всем предметам НМТ повысили
В 2023 году участникам тестирования для получения минимальных 100 баллов из 200 необходимо набрать:
- по украинскому языку – 5 тестовых баллов из 45 возможных;
- по математике – 4 балла из 32 возможных;
- по истории Украины – 6 тестовых баллов из 54 возможных;
- по биологии – 5 баллов из 46 возможных;
- по физике 4 тестовых балла из 32 возможных;
- по химии – 4 балла из 40 возможных;
- по иностранному языку – 4 из 32 возможных.
К слову, в 2022 году для получения результата по такой же шкале участнику достаточно было набрать 1 тестовый балл по каждому предметному блоку НМТ.
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Вступительная кампания – 2023: кратко
- НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
- В МОН запланировали две сессии НМТ – 2023: основную и дополнительную.
- Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Регистрация на НМТ – 2023 состоится в апреле.
- Подтверждение участия в тесте и окончательный выбор прохождения НМТ запланировали на май.
- Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.