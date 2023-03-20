В МОН назвали дату старта основной и дополнительной сессий НМТ-2023

Основная сессия национального мультипредметного теста в 2023 году стартует 5 июня. Она продлится три недели.

Дату начала тестирования указали в календарном плане и организации и проведения НМТ. Его согласовало Минобразования.

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Когда стартует основная и дополнительная сессия НМТ-2023

Основная сессия НМТ продлится три недели – до 23 июня.

Проведение дополнительной сессии тестирования запланировано на 11 – 24 июля.

Информация о результатах основной сессии НМТ по шкале 100 – 200 баллов будет размещена по отдельному графику в персональных страницах участников тестирования до 28 июня.

НМТ – важный тест для каждого школьника, поэтому доверить подготовку следует профессионалам. Таким как репетиторы в дистанционной школе "Оптима". Здесь действуют специальные курсы Optima Academy , где ученики могут получить необходимые знания по выбранным предметам в удобном для себя формате. Так что готовьтесь к НМТ вместе с профессиональными преподавателями "Оптима"!

Результаты дополнительной сессии сообщат поступающим не позднее 29 июля 2023 года.

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