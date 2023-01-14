Какие обязательные предметы будут составлять абитуриенты во время НМТ – 2023
В 2023 году абитуриенты в Украине будут также сдавать обязательные и предметы на выбор. Оценка будет проходить на компьютере, как и в прошлом году.
Как недавно рассказал глава Минобразования Сергей Шкарлетт, что во время НМТ будут учитывать то, на какие специальности поступает абитуриент. Однако по выбору будут предлагать лишь несколько предметов.
Читайте Смогут ли поступить в украинские вузы абитуриенты, которые из-за войны войны – за рубежом
Какие предметы нужно складывать обязательно
Кроме украинского языка, истории Украины и математики, поступающим будет предложен на выбор и четвертый предмет. Его они смогут выбрать в соответствии с выбранной будущей специальностью – технической или медицинской.
Следовательно, можно будет выбрать такие:
иностранный язык;
- физика;
- химия;
- биология.
К теме Какой должна быть модель сборки НМТ в 2023 году и когда ее обнародуют
Вступительная кампания 2023 года: что известно
- Глава МОН Сергей Шкарлет уточнил, что прием документов поступающих в вузы начинается в июле, а регистрация – в январе – феврале.
- Сейчас идет согласование модели приема документов в вузы.
- Также министерство будет настаивать, чтобы тестирование проходило в один день.
- При проведении НМТ также будут учитываться, что абитуриенты поступают на технические и медицинские специальности.
- Кроме украинского языка, истории Украины и математики четвертым предметом для составления, по словам Шкарлета, будут предлагать иностранный язык, физику, химию, биологию.
- Абитуриент сможет сам выбирать тот комплект дисциплин, которые он составит.
- Тесты выпускники будут сдавать на компьютере, как и в 2022 году.