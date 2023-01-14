Какие обязательные предметы будут составлять абитуриенты во время НМТ – 2023

В 2023 году абитуриенты в Украине будут также сдавать обязательные и предметы на выбор. Оценка будет проходить на компьютере, как и в прошлом году.

Как недавно рассказал глава Минобразования Сергей Шкарлетт, что во время НМТ будут учитывать то, на какие специальности поступает абитуриент. Однако по выбору будут предлагать лишь несколько предметов.

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Какие предметы нужно складывать обязательно

Кроме украинского языка, истории Украины и математики, поступающим будет предложен на выбор и четвертый предмет. Его они смогут выбрать в соответствии с выбранной будущей специальностью – технической или медицинской.

Следовательно, можно будет выбрать такие:

иностранный язык;

физика;

химия;

биология.

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