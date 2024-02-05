Выбросьте носки, сапоги и перчатки: как правильно на украинском называть зимнюю одежду

Зима в этом году удивляет нас частыми изменениями погоды. Морозы чередуются с дождями и теплыми циклонами, поэтому стоит тщательно подбирать одежду в соответствии с погодой.

При этом заботиться зимой стоит не только о теле, но и о языке. І Образование 24 в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" вам в этом поможет.

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Как правильно на украинском говорить о зимней одежде

У шестьдесят первой подборке расскажем вам, как правильно называть вещи из вашего зимнего гардероба.

В частности, подскажем, какие суржиковые слова вы можете употреблять, называя те или иные вещи. И расскажем, какими правильными украинскими соответствиями их заменить.

Для начала запомните: одежду вы носите не зимнюю, а "зимову".

Варежки – "рукавиці" (с двумя отделениями: одно для большого пальца, другое – для всех остальных пальцев);

– "рукавиці" (с двумя отделениями: одно для большого пальца, другое – для всех остальных пальцев); перчатки – "рукавиці" и "рукавички";

Заметим, что "рукавиці" и "рукавички" не являются полностью тождественными понятиями. "Рукавиці" имеют только одно отделение для большого пальца. "Рукавички" же – пять отверстий для каждого пальца руки. А вот боксерскими могут быть как "рукавиці", так и "рекавички" – в зависимости от размера.

носки – шкарпетки;

– шкарпетки; сапоги – чоботи;

– чоботи; свитер – светр; сведр (диал.);

– светр; сведр (диал.); ушанка – вушанка – зимняя шапка с ушами;

Украинские словари фиксируют такие названия как "ушанка" и "вушанка" как синонимы для обозначения зимней шапки с ушами, которая была в свое время популярным головным убором в странах постсоветского пространства.

Все же заметим: языковед, кандидат филологических наук Нина Яценко отмечает, что можно использовать такие слова как "вушанка" и "шапка-вушанка". При этом уточняет, что в украинском языке встречается и лексема "ушанка", но как народноразговорная.

мех – хутро;

– хутро; дубленка – дублянка (разговорное), кожух;

– дублянка (разговорное), кожух; кожанка – шкіряна куртка;

юбка – спідниця;

– спідниця; ботинки – черевики.

Украинской вушанкой также называют породу кур.В украинском языке вы можете найти слово "кожанка", которое будет иметь значение "шкірянка", но оно является диалектным.

Заметим, что в Словаре украинского языка можно найти слово "ботинки", но оно является разговорным и употребляется редко.