Финансирование вернут: сколько денег выделят Новой украинской школе в условиях войны

Средства, которые из госбюджета должны были направить на Новую украинскую школу, отдали на ВСУ. Часть школьников осталась без печатных учебников.

Глава парламентского Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак сообщил, что ситуацию исправят. Да, в следующем году субвенцию для НУШ возобновят полностью.

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Для НУШ предусматривают 1,5 миллиарда гривен

По словам Бабака, в госбюджете-2023 предусматривают финансирование для НУШ на сумму 1,5 миллиарда гривен. Об этом на заседании комитета договорились с Минфином. Соответствующую правку в проект закона о Госбюджете уже подали.

Что такое Новая украинская школа

Это реформа, разработанная Министерством образования и науки Украины. Первый класс в рамках НУШ набрали в 2018 году. Проект предполагает формирование у школьников критического мышления и умение применять знания в повседневной жизни.

Деньги НУШ отдали на ВСУ

В этом году реформа НУШ достигает уже пятых классов. Так, для пятиклассников должны были напечатать первые нушевские учебники. Однако почти 90% всех книг до войны печатались в Харькове, под постоянными обстрелами россии. Также, что немаловажно, почти 1,5 миллиарда гривен, которые заложили в госбюджет на печать учебников для 5 и 9 классов, в этом году отдали на украинскую армию.

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Школьники получат обещанные учебники

Глава Минобразования Сергей Шкарлет заверил, что для 5 класса напечатают учебники по математике и украинскому языку общим тиражом более 1 миллиона 300 тысяч экземпляров. С финансированием в этом году помогут международные партнеры.

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