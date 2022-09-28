Глава парламентского Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак сообщил, что ситуацию исправят. Да, в следующем году субвенцию для НУШ возобновят полностью.
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Для НУШ предусматривают 1,5 миллиарда гривен
По словам Бабака, в госбюджете-2023 предусматривают финансирование для НУШ на сумму 1,5 миллиарда гривен. Об этом на заседании комитета договорились с Минфином. Соответствующую правку в проект закона о Госбюджете уже подали.
Деньги НУШ отдали на ВСУ
В этом году реформа НУШ достигает уже пятых классов. Так, для пятиклассников должны были напечатать первые нушевские учебники. Однако почти 90% всех книг до войны печатались в Харькове, под постоянными обстрелами россии. Также, что немаловажно, почти 1,5 миллиарда гривен, которые заложили в госбюджет на печать учебников для 5 и 9 классов, в этом году отдали на украинскую армию.
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Школьники получат обещанные учебники
Глава Минобразования Сергей Шкарлет заверил, что для 5 класса напечатают учебники по математике и украинскому языку общим тиражом более 1 миллиона 300 тысяч экземпляров. С финансированием в этом году помогут международные партнеры.