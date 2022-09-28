Очільник парламентського Комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак повідомив, що ситуацію виправлять. Так, аже наступного року субвенцію для НУШ відновлять повністю.

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Для НУШ передбачать 1,5 мільярда гривень

За словами Бабака, у держбюджеті – 2023 передбачать фінансування для НУШ на суму 1,5 мільярда гривень. Про це на засіданні комітету домовились із Мінфіном. Відповідну правку до проєкту закону про Держбюджет вже подали.

Що таке Нова українська школа

Це реформа, розроблена Міністерством освіти і науки України. Перший клас у межах НУШ набрали у 2018-му році. Проєкт передбачає формування у школярів критичного мислення та вміння застосовувати знання у повсякденному житті.

Гроші НУШ віддали на ЗСУ

Цього року реформа НУШ сягає вже п'ятих класів. Так, для п’ятикласників мали надрукувати перші НУШівські підручники. Однак майже 90% усіх книжок до війни друкувалися у Харкові, який – під постійними обстрілами росії. Також, що важливо, майже 1,5 мільярда гривень, які заклали у держбюджет на друк підручників для 5 та 9 класів, цього року віддали на українську армію.

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Школярі отримають обіцяні підручники

Очільник Міносвіти Сергій Шкарлет натомість запевнив, що для 5 класу надрукують підручники з математики та української мови загальним накладом понад 1 мільйон 300 тисяч примірників. Із фінансуванням цьогоріч допоможуть міжнародні партнери.

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