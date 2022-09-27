Однак проблема у тому, що часто у діток, які живуть у селах, може не бути вдома інтернету. Також іноді вимикають світло. Саме з такими проблемами зіштовхнулися учні у гірському селі Самакова Чернівецької області.

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Як навчаються діти у гірському селі на Буковині

У школі є безпровідний інтернет, однак іноді у Самаковій вимикають світло. У такому разі діти вчаться за старими підручниками. При цьому зізнаються, що вчитись легше саме за друкованими книгами. Однак проблема у тому, що електронні книги написані вже відповідно до програми НУШ, тож теми різняться.



Як вчаться діти у селі на Буковині / Суспільне Чернівці

Вчителі також проходили спеціальні курси, аби вчити п'ятикласників за програмою НУШ. Однак школа так і не отримала додаткових зошитів, необхідних для навчання. Тож освітяни самі змушені шукати та роздруковувати потрібні матеріали. Купувати їх доводиться і батькам.

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На уроках вчителі користуються своїми ноутбуками й приносять з дому проєктори. Комп'ютери є лише у початковій школі. Але часто і їх не вистачає.



Школа у гірському селі Самакова на Буковині / Суспільне Чернівці

Скільки п'ятикласників вчиться на Буковині

Цього року на Чернівеччині до п'ятого класу пішло майже 11 тисяч школярів. У департаменті освіти області при цьому зазначають, що дітям, які не можуть вчитися за електронними підручниками, вчителі мають індивідуально приділяти більше уваги.

До слова, понад шість тисяч вчителів області пройшли підвищення кваліфікації у межах НУШ.

Нова українська школа –

це реформа, розроблена Міністерством освіти і науки України. Перший клас у межах НУШ набрали у 2018-му році. Це проєкт, який передбачає формування у школярів критичного мислення та вміння застосовувати знання у повсякденному житті.

Натомість у школах з нетерпінням чекають на друковані підручники. Першими надрукують книги з математики, української мови та історії України. Їх буковинські п'ятикласники разом зі своїми ровесниками по всій країні мали б отримати у жовтні-листопаді.

Яка ситуація з підручниками у 2022 році

Друкують оновлені підручники для шкіл раз на п'ять років. Цього року реформа НУШ сягає вже п'ятих класів. Так, для п’ятикласників мали надрукувати перші НУШівські підручники. Однак проблема у тому, що майже 90% усіх книжок до війни друкувалися у Харкові, який – під постійними обстрілами росії. Відповідно у багатьох видавництв виникли серйозні проблеми з друком книжок. Також ті 1,3 мільярда гривень, які заклали у держбюджет на друк підручників для 5 та 9 класів, цього року віддали на ЗСУ ще в перші дні війни.

Підручники для 5 класів будуть

Очільник Міносвіти Сергій Шкарлет натомість пообіцяв, що для 5 класу надрукують підручники з математики та української мови загальним накладом понад 1 мільйон 300 тисяч примірників. Із фінансуванням допоможуть міжнародні партнери.

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