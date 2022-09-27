Однако проблема в том, что часто у детей, живущих в селах, может не быть дома интернета. Также иногда выключают свет. Именно с такими проблемами столкнулись учащиеся в селе Самакова Черновицкой области.

Важно Нехватка учебников и печатных тетрадей: как решить проблему

Как учатся дети в горной деревне на Буковине

В школе есть беспроводной интернет, однако иногда в Самакове выключают свет. В таком случае дети учатся по старым учебникам. При этом признаются, что учиться легче именно по печатным книгам. Однако проблема в том, что электронные книги написаны уже в соответствии с программой НУШ, и темы отличаются.



Как учатся дети в селе на Буковине / Суспильне Черновцы

Учителя проходили специальные курсы, чтобы учить пятиклассников по программе НУШ. Однако школа так и не получила дополнительных тетрадей, необходимых для обучения. Поэтому педагоги сами вынуждены искать и распечатывать нужные материалы. Покупать их приходится и родителям.

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На уроках учителя пользуются своими ноутбуками и приносят из дома проекторы. Компьютеры есть только в начальной школе. Но часто и их не хватает.



Школа в горном селе Самакова на Буковине / Суспильне Черновцы

Сколько пятиклассников учится на Буковине

В этом году в Черновицкой области в пятый класс пошло почти 11 тысяч школьников. В департаменте образования области отмечают, что детям, которые не могут учиться по электронным учебникам, учителя должны индивидуально уделять больше внимания.

К слову, более шести тысяч учителей области прошли повышение квалификации в рамках НУШ.

Новая украинская школа это реформа, разработанная Министерством образования и науки Украины. Первый класс в рамках НУШ набрали в 2018 году. Это проект, предполагающий формирование у школьников критического мышления и умение применять знания в повседневной жизни.

В школах с нетерпением ждут печатные учебники. Первыми напечатают книги по математике, украинскому языку и истории Украины. Их буковинские пятиклассники вместе со своими ровесниками по всей стране должны получить в октябре-ноябре.

Какая ситуация с учебниками в 2022 году

Печатают обновленные учебники для школ раз в пять лет. В этом году реформа НУШ достигает уже пятых классов. Так, для пятиклассников должны были напечатать первые нушевские учебники. Однако проблема в том, что почти 90% всех книг до войны печатались в Харькове, который под постоянными обстрелами россии. Соответственно у многих издательств возникли серьезные проблемы с печатью книг. Также 1,3 миллиарда гривен, которые заложили в госбюджет на печать учебников для 5 и 9 классов, в этом году отдали на ВСУ еще в первые дни войны.

Учебники для 5 классов будут

Глава Минобразования Сергей Шкарлет пообещал, что для 5 класса напечатают учебники по математике и украинскому языку общим тиражом более 1 миллиона 300 тысяч экземпляров. С финансированием помогут международные партнеры.

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