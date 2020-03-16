Новосад сказала, какая зарплата должна быть у учителей

Бывшая министр образования и науки Анна Новосад сказала, что резко повысить зарплаты учителям до 4 тысяч долларов, о которых ранее говорилось, это очень сложная задача.

"4 тысячи долларов имеют вид как амбициозная, но пока малодостежимая цель", – отметила экс-министр в интервью программе "Перекрестный допрос" на 24 канале.

Справка. Председатель Комитета по вопросам науки, образования и инноваций ВРУ Сергей Бабак ранее заявлял, что зарплата учителей должна составлять 4 тысячи долларов.

По ее словам, надо быть реалистами, ведь в Украине есть не только учителя, но и воспитатели в детских садах и преподаватели. И, если всем им поднять заработные платы, не повышая в то же время работникам культуры или медицины, то это сложный вопрос.

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Но одновременно я считаю, если осуществить ряд системных изменений – как мы удерживаем сады, как мы начисляем заработные платы, у нас сеть школ и ВУЗОВ, если надо, то кое-что оптимизировать, – у нас высвободится большой объем средств, которые можно будет направить на заработные платы,

– объяснила Новосад.

Она считает, что зарплата учителей на сегодня должна составлять не менее 20 тысяч гривен.

Сколько зарабатывают учителя сегодня?На сегодня учитель со стажем до 10 лет зарабатывает 5 410 гривен в месяц. Педагоги с 30-летним стажем получают 8 182 гривен.

Смотрите полное интервью с Анной Новосад в программе "Перекрестный допрос":