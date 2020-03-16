Новосад сказала, яка зарплата має бути у вчителів

Колишня міністерка освіти та науки Ганна Новосад сказала, що різко підвищити зарплати вчителям до 4 тисяч доларів, про які раніше говорилось, це дуже складне завдання.

"4 тисячі доларів мають вигляд як амбітна, але наразі малодосяжна мета", – зазначила ексміністерка в інтерв'ю програмі "Перехресний допит" на 24 каналі.

Довідка. Голова Комітету з питань науки, освіти та інновацій ВРУ Сергій Бабак раніше заявляв, що зарплата вчителів має складати 4 тисячі доларів.

За її словами, треба бути реалістами, адже в Україні є не лише вчителі, але й вихователі в дитячих садочках та викладачі. І, якщо всім їм підняти заробітні плати, не підвищуючи водночас працівникам культури чи медицини, то це складне питання.

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Але водночас я вважаю, якщо здійснити ряд системних змін – як ми утримуємо садочки, як ми нараховуємо заробітні плати, яка у нас мережа шкіл та ВНЗ, якщо треба, то дещо оптимізувати, – в нас вивільниться великий об'єм коштів, які можна буде спрямувати на заробітні плати,

– пояснила Новосад.

Вона вважає, що зарплата вчителів на сьогодні має складати щонайменше 20 тисяч гривень.

Скільки заробляють вчителі сьогодні? На сьогодні вчитель зі стажем до 10 років заробляє 5 410 гривень на місяць. Педагоги з 30-річним стажем отримують 8 182 гривень.

Дивіться повне інтерв'ю з Ганною Новосад у програмі "Перехресний допит":