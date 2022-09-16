Прославляли россию: в Литве учебник "зомбировал" школьников пропагандой страны-агрессора

Литва продолжает разрывать все возможные связи с россией. В частности, уничтожает проявления пропаганды страны-агрессора. На этот раз литовцы нашли книгу в школьной программе, написанную на русский лад.

Министр науки и образования Литвы Юргита Шюгждинене сообщила, что пропагандистской книгой оказался учебник по русскому языку. Он "промывал мозги" литовским детям, прославляя россию.

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Детей приглашали в оккупированный Крым

В учебнике детей приглашали в россию и оккупированный Крым. Из-за пропаганды россии его изъяли из школьной программы. Школы получили информацию о том, что этот учебник использовать нельзя.

Тексты, прославляющие россию, на фоне войны совершенно неприемлемы.

подчеркнула Шюгждинене.

Издатели же в течение двух недель должны пересмотреть все учебники, чтобы таких ситуаций больше не возникало.

Ранее СМИ сообщали, что учебники русского языка "промывают мозги" учащимся 6-12 классов литовских школ. Так, в учебниках приглашали посетить россию и оккупированный Крым, а страну-агрессора описывали "привлекательным демократическим государством".

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Литва закрыла въезд россиянам

В Литву на фоне вторжения россии в Украину с 19 сентября не будут пускать граждан страны-агрессора с шенгенскими визами. Сейм этой страны согласовал введение до 16 декабря чрезвычайного положения на границе Литвы с россией и белоруссией. Также запрещает въезд россиянам и Польша.

Россия уничтожает учебные заведения в Украине

Во время войны россия продолжает беспощадно уничтожать учебные заведения в Украине. Недавно их ракеты превратили школу и детский сад в Лозовой Харьковской области в руины. Садик, кстати, был старейшим учебным заведением города.

По словам президентки Евросоюза Урсулы фон дер Ляен, в этом году в Украине 70 000 детей не могут вернуться в свои школы, потому что российские бомбы разрушили их учебные заведения. Еврокомиссия выделит нашему государству 100 миллионов евро на восстановление школ.

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