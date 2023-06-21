Изменения в системе украинского образования уже начали набирать обороты. По крайней мере, с новыми учебниками возникнуть никаких задержек не должно.

Читайте также Можно ли оспорить результаты НМТ в 2023 году

Первая партия учебников прибыла из Европы

Как сообщил глава МОН Оксен Лисовой, первая партия учебников НУШ по украинскому языку уже прибыла в Украину. Все 503 тысячи пособий для 5 класса должны поступить уже к концу сентября. Доставить пособия в школы должны до 1 сентября.

Печать этого тиража взяли на себя партнеры из European Commission. Уже сейчас ведутся переговоры по печати еще одной партии учебников по другим предметам.

Участие в проекте приняли издательства "Ранок" и "Освіта". Доставкой учебников занималась организация Plan International.

На печать учебников в 2023 году предусмотрено около 755 миллионов гривен. За эти средства хотят издать большую часть учебников для 6 классов, учебники истории Украины для 5 класса, учебники шрифтом Брайля и пособия для школ, где учатся языками национальных меньшинств.