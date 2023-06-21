Зміни в системі української освіти вже почали набирати обертів. Принаймні, з новими підручниками жодних затримок виникнути не повинно.

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Перша партія підручників прибула з Європи

Як повідомив очільник МОН Оксен Лісовий, перша партія підручників НУШ з української мови вже прибула в Україну. Усі 503 тисячі посібників для 5 класу повинні надійти вже до кінця вересня. Доставити посібники у школи повинні до 1 вересня.

Друк цього накладу взяли на себе партнери з European Commission. Вже зараз тривають переговори щодо друку ще однієї партії підручників з інших предметів.

Участь у проєкті взяли видавництва "Ранок" та "Освіта". Доставкою підручників займалася організація Plan International.

На друк підручників у 2023 році передбачено майже 755 мільйонів гривень. За ці кошти хочуть видати більшу частину підручників для 6 класів, підручники з історії України для 5 класу, підручники шрифтом Брайля та посібники для шкіл, де навчаються мовами національних меншин.