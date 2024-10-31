В большом интервью с министром образования Оксеном Лисовым, поднималось несколько важных наболевших образовательных моментов. Среди них и вопрос качества учебников для НУШ, пишет Освіта 24.

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Оксен Лисовой мог бы не сдать НМТ

Ряд интересных дискуссионных вопросов подняли в разговоре с министром. Среди них интересные подходы в новых учебниках для НУШ и собственно, учебники для НУШ переписывали, совершенствовали или брали старые?

Оксен Лисовой объяснил, что некоторые да, некоторые нет.

Учебниками, в целом, мы недовольны – за исключением некоторых,

– прокомментировал министр.

Отметил, что здесь важно изменить систему написания учебников, изменить подход к экспертизе и не только в дизайне.

Провокационным вопросом к министру стало "являются ли карточные и шахматные фигуры существами?"

Карточная фигура валет, карточная дама – это существо? – спросила журналистка Алла Мазур. Нет, – ответ министра. Вы бы не сдали ВНО, господин Оксен, по украинскому языку, и НМТ тоже, – комментарий журналиста.

Эти новые правила, что шахматные фигуры и все карты являются существами, внесены в учебник по украинскому языку НУШ и вынесены в вопросы на НМТ, кажутся странными для родителей современных школьников. Логично ли это изменение для понимания и объяснения ребенку, поскольку в толковом словаре существо – это живой организм. А как быть с шахматной фигурой?

Господин Оксен отметил, что это пример дизайнерской погрешности и она не одна, которые замечают в учебниках.

Как создаются новые учебники НУШ

Кто же будет "вычищать" тексты новых учебников? Министр отметил, что учебники пишутся определенными коллективами. Но признал, что их пишут не всегда педагоги-практики, они когда-то работали там, в школах, а потом изменили деятельность. Но пишет учебники не так много команд и стоило бы привлечь их больше для лучшей конкуренции.

А экспертизу нового учебника осуществляет Институт развития образования, где формируются экспертные советы.

На вопрос: "Имеют ли учителя-практики доступ к новым учебникам?", министр объяснил механизм введения его в оборот.

Учебник пишется, проходит через экспертизу, печатается в определенном количестве и дается на год в школу учителям-предметникам. После года работы с новым учебником, учитель дает свои замечания и комментарии и учебники идут на доработку.

Только так мы можем надеяться, что вычистим учебники до надлежащего уровня и только после того отправлять их в тираж. Экспертиза контролируется учителями-практиками!,

– пояснил министр.

Есть вопрос закупки школами новых учебников. По опыту издателей учебников, даже если учебник является новым, ярким, интересным и "вкусным", есть важное "но" – сопротивление со стороны учителей. Причиной этого явления, как объяснила Алла Мазур, является то, что учителя привыкли к старым, имеют уже на них готовые, давно написанные конспекты и поэтому не желают все делать по-новому.

Оксен Лисовой прокомментировал, что это вопрос уже модернизации образования – новое содержание учебников, учебных программ, изменены стандарты НУШ, которые сделают невозможным использование старых учебников.