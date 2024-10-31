У великому інтерв'ю з міністром освіти Оксеном Лісовим, підіймалося кілька важливих наболілих освітніх моментів. Серед них і питання якості підручників для НУШ, пише Освіта 24.

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Оксен Лісовий міг би не скласти НМТ

Ряд цікавих дискусійних питань підняли у розмові з міністром. Серед них цікаві підходи в нових підручниках для НУШ та власне, чи підручники для НУШ переписували, вдосконалювали чи брали старі?

Оксен Лісовий пояснив, що деякі так, деякі ні.

Підручниками, в цілому, ми не задоволені – за виключенням деяких,

– прокоментував міністр.

Зазначив, що тут важливо змінити систему підручникотворення, змінити підхід до експертизи і не лише в дизайні.

Провокаційним питанням до міністра стало "чи є карткові та шахові фігури істотами?"

Карткова фігура валет, карткова дама – це істота? – запитала журналістка Алла Мазур. Ні, – відповідь міністра. Ви б не здали ЗНО, пане Оксен, з української мови, і НМТ теж, – коментар журналіста.

Ці нові правила, що шахові фігури і всі карти є істотами, внесені у підручник з української мови НУШ та винесені до запитань на НМТ, здаються дивними для батьків сучасних школярів. Чи є логічною ця зміна для розуміння та пояснення дитині, оскільки у тлумачному словнику істота – це живий організм. А як бути з шаховою фігурою?

Пан Оксен зазначив, що це приклад дизайнерської похибки і вона не одна, які помічають у підручниках.

Як створюються нові підручники НУШ

Хто ж буде "вичищати" тексти нових підручників? Міністр зазначив, що підручники пишуться певними колективами. Але визнав, що їх пишуть не завжди педагоги-практики, вони колись працювали там, у школах, а потім змінили діяльність. Але пише підручники не так багато команд і варто було б залучити їх більше для кращої конкуренції.

А експертизу нового підручника здійснює Інститут розвитку освіти, де формуються експертні ради.

На запитання: "Чи мають вчителі-практики доступ до нових підручників?", міністр пояснив механізм введення його в обіг.

Підручник пишеться, проходить через експертизу, видруковується у певній кількості та дається на рік в школу вчителям-предметникам. Після року роботи з новим підручником, вчитель дає свої зауваження та коментарі і підручники ідуть на доопрацювання.

Лише так ми можемо сподіватися, що вичистимо підручники до належного рівня і тільки після того відправляти їх в тираж. Експертиза контролюється вчителями-практиками!,

– пояснив міністр.

Є питання закупівлі школами нових підручників. З досвіду видавців підручників, навіть якщо підручник є новим, яскравим, цікавим і "смачним", є важливе "але" – cупротив з боку вчителів. Причиною цього явища, як пояснила Алла Мазур, є те що вчителі звикли до старих, мають уже на них готові, давно написані конспекти і тому не бажають все робити по-новому.

Оксен Лісовий прокоментував, що це питання уже модернізації освіти – новий зміст підручників, навчальних програм, змінені стандарти НУШ, які унеможливлять використання старих підручників.