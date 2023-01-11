Скандал с новым логотипом МОН: тратили ли на него государственные средства
Источник:Интерфакс-Украина
Недавно Министерство образования и науки Украины изменило свой логотип. Однако из-за таких нововведений разразился скандал.
Большинству украинцев не понравился новый логотип. При этом они поинтересовались сколько средств из госбюджета на него потратили.
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Тратило ли МОН государственные средства на новый логотип
В Минобразования ответили на запрос журналистов, заявив, что новый логотип подарила общественная организация. Соответственно, денег государства на это не тратили.
В министерстве также назвали "Коммуникативный знак МОН" произведением искусства. И уточнили, что его разработали по заказу общественной организации "Центр устойчивого развития и региональных инициатив".
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Почему возник скандал
- Министерство образования и науки Украины изменило логотип во время войны.
- Он вызвал волну критики украинцев.
- Украинцы, в частности, задали вопрос о необходимости смены лого во время войны. Также спрашивают чиновников о том, сколько заплатили за такое новшество и почему нельзя было оставить предыдущий логотип.
- Предыдущий логотип, к слову, МОН обновил в 2017 году. Оно содержит два символа: О и Н. О символизирует круг знаний, а Н – неисчерпаемость познания.
- Новый символ по стилю совпадает с оформлением страницы "Программа большой трансформации Образование 4.0: Украинский рассвет".
- В МОН заявили, что представляют новый бренд – визуальное единство, которое представляет синергию формирования нового образования, науки и инноваций.
- Ребрендинг реализуют в пределах Коммуникационная стратегия МОН на 2023 – 2030 годы. Она, в частности, направлена на развитие европейской интеграции и гендерного равенства.