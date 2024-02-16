Объединят ли Педагогический вуз Сковороды и Университет Каразина в Харькове

В Украине модернизируют сеть высшего образования. Однако Минобразования не планирует объединять Педагогический вуз имени Сковороды и Харьковский национальный университет имени Каразина.

Об этом заявил глава ведомства Оксен Лисовой во время визита в Харьков. И сообщил, что Университету имени Сковороды дали возможность дальше работать автономно.

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Объединят ли вузы Каразина и Сковороды в Харькове

Министр образования отметил, что это решение связано с профильностью этого университета и, например, с показателем трудоустройства выпускников.

Отметим, что 10 января ректор педагогического университета Юрий Бойчук рассказал, что МОН Украины планирует объединить два харьковских вуза: Национальный университет имени Каразина и Педагогический университет имени Сковороды.

Коллектив и студенты вуза Сковороды назвали такое решение путем к ликвидации.

Отметим, что на днях правительство приняло решение о том, что Украинскую инженерно-педагогическую академию присоединят к Харьковскому национальному университету имени Каразина.

МОН, к слову, представило ректорам предложения по реформированию высшего образования в Украине и ждет ответных предложений.

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Как МОН намерено модернизировать сеть ЗВО