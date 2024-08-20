К Киево-Могилянской академии присоединят столичный вуз

В Украине будет продолжаться процесс модернизации сети высших учебных заведений. Так, к Киево-Могилянской академии присоединят один из вузов Киева.

Соответствующие изменения анонсировал заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий. И отметил, что сейчас продолжаются достаточно дружеские объединения вузов, "коллективы которых понимают, что им вместе будет лучше".

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Какие вузы объединят

Одним из таких примеров он назвал присоединение одного из киевских ЗВО к Киево-Могилянской академии. Но пока не рассекретил, какой именно.

Решение о присоединении принял Ученый совет этого университета. Они решили, что так будет лучше. Мы говорим о дружеском слиянии,

– заявил чиновник.

Он также анонсировал укрупнение ЗВО во Львове и Харькове.

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Что известно о процессе объединения вузов