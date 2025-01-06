В МОН назвали город, в котором завершили процесс объединения вузов и какие ЗВО образовали

Сеть высших учебных заведений, которые подчинены Министерству образования и науки, сократили на девять вузов. В ведомстве говорят, что это очень много.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление заместителя министра образования и науки Михаила Винницкого LB. По его словам, в Украине было 130 ЗВО, стало 121.

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Как изменили сеть ЗВО в Украине

Чиновник сообщил, что первый город, в котором процесс реорганизации завершили, – это Львов.

Есть три укрупненные заведения – Львовскую политехнику (к ней присоединили Украинскую академию книгопечатания, – ред.), Львовский национальный университет имени Франко (к нему присоединили Институт физической оптики имени Влоха, – ред.) и Университет ветеринарной медицины и биотехнологий, который вскоре станет Университетом ветеринарной медицины и природопользования,

– уточнил Винницкий.

При этом он отметил, что сейчас МОН эту сеть модернизирует по-тихому. Соответствующие разговоры в этом случае оказались вредными для развития вузов.

Мы не спешим. У нас есть дедлайн: на момент вступления в Европейский Союз должна быть конкурентная сеть. Если вступление в Европейский Союз – это примерно 2030 год, то это означает, что нам необходимо дойти до плюс-минус 100 гражданских заведений к этому времени. Сможем ли мы удержать темпы реорганизации в 2025 году? Самоцели такой нет,

– говорит чиновник.

И отмечает, что и действующая сеть вузов в Украине – неконкурентноспособна.

Она имеет чрезвычайно сильные ячейки. Это, по моему мнению, до 40 высших учебных заведений. Они однозначно классно поддерживают отечественный рынок труда, выполняют свою функцию подготовки специалистов. А есть очень большая база, которую надо чистить. Ее можно чистить разными способами,

– резюмировал заместитель Лисового.

Ранее мы информировали, что в Раде хотят разрешить определенной категории студентов свободно пересекать границу. Об этом читайте по ссылке.