В Минобразования сделали заявление о критериях объединения вузов

Минобразования планирует провести в Украине модернизацию сети вузов. Универсальных критериев объединения или присоединения ЗВО нет.

Об этом заявил заместитель министра образования и науки Украины по вопросам высшего образования Михаил Винницкий во время эфира с представителями ОО "Прогрессивные" І добавил, что Украина – большая страна, где каждое заведение другое, существует определенная специфика городов и регионов.

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В МОН сделали заявление о критериях объединения вузов

Чиновник акцентировал: в нашем государстве есть очень разные регионы, очень разные города, очень разная ситуация по поводу последствий вторжения России.

При всем уважении, нельзя сравнивать Черновцы с Харьковом, и даже Ужгород с Полтавой. Это разные контексты, разные города, поэтому нельзя говорить о каких-либо универсальных критериях,

– заметил он.

И добавил, что к каждому объединению необходимо подходить индивидуально.

Винницкий отметил, что при модернизации ЗВО будут обращать внимание на два фактора: потеряло ли отраслевое заведение свою отраслевую специфику и количество студентов вуза.

Также МОН будет учитывать количество вузов в конкретном городе. Если в небольших городах есть только один вуз, его не реформируют.

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В Украине модернизируют сеть ЗВО