Так, уже в 1086 году была основана первая школа для девушек при Андреевском монастыре в Киеве. Однако в течение тысячелетия развивать образование на украинских землях было достаточно тяжело. Почему и как выглядели школы 100 лет назад, читайте дальше.

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Во время Первой мировой войны австрийские оккупационные власти дали разрешение на организацию 250 украинских школ на Волыни, Подляшье и Полесье. Людей при этом призывали покупать учебники и принадлежности и передавать в учебные заведения.

После революции в феврале 1917 года организация украинского школ перешла в руки Генерального Секретариата образования Центральной Рады. Тогда создали Общество Школьного образования для производства украинских учебников и Украинскую Педагогическую Академию в Киеве.



Школа на Волыни, 1916 год / hroniky.com



Обучение в Волынской школе, основанной Сечевыми стрельцами hroniky.com

После провозглашения УНР, украинские школы начали развивать по всей территории нашего государства. Именно в это время была создана 12-летняя "единая трудовая школа". Даже на Кубани в 1917 году проводили украинскую учебу – только в низших начальных школах. А уже летом 1918 года создали более 50 украинских средних школ на территории нашего государства.

На Галичине при ЗУНР часть польских школ украинизировали. Тогда действовало 30 средних школ (20 гимназий, 3 реальных школы, 7 учительских семинарий).



Учительница с ученицами начала ХХ века



Украинские школы 100 лет назад / фото из архива Леси Крипьякевич и Романа Метельского

После вхождения Закарпатья в Чехословакию в 1919 году украинские школы преобладали: их было 492 из всех 861. Тогда даже можно было выбрать язык обучения - местный, с примесью церковнославянской, украинский литературный или русский.

Когда румыны пришли на Буковину в 1918 году, начали румынизацию украинского школ. Только через 10 лет правительство разрешило частичное обучение на украинском языке в румынских школах. Но в 1934 году это право было отменено.

На территории Бессарабии в 1920 – 1927 годах, которая имела тогда административную автономию, осуществляли обучение на украинском языке в около 120 школах.

В целом, программа обучения отличалась в каждом регионе. Детей в те времена учили читать, писать, считать, петь, а также излагали Божий закон. С 1930 года начали внедрять новые предметы: географию, историю, труд, физкультуру. Не редко детей могли наказывать резко за непослушание во время учебы.



Украинские школы 100 лет назад / фото из архива Леси Крипьякевич и Романа Метельского



Боратинская школа на Волыни, 1932 год.