Так, вже у 1086 році започаткували першу школа для дівчат при Андріївському монастирі в Києві. Однак протягом тисячоліття розвивати освіту на українських землях було доволі важко. Чому і який вигляд мали школи 100 років тому, читайте далі.

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Під час Першої світової війни австрійська окупаційна влада дала дозвіл на організацію 250 українських шкіл на Волині, Підляшші і Поліссі. Людей при цьому закликали купувати підручники та приладдя та передавати у заклади освіти.

Після революції в лютому 1917 року організація українського шкільництва перейшла в руки Генерального Секретаріату освіти Центральної Ради. Тоді створили Товариство Шкільної освіти для виготовлення українських підручників та Українську Педагогічну Академію в Києві.



Школа на Волині, 1916 рік / hroniky.com



Навчання у волинській школі, яку заснували Січові стрільці hroniky.com

Після проголошення УНР українські школи почали розвивати по всій території нашої держави. Саме у той час створили 12-річну "єдину трудову школу". Навіть на Кубані у 1917 році здійснювали українське навчання – тільки в нижчих початкових школах. А вже влітку 1918 року створили понад 50 українських середніх шкіл на теренах нашої держави.

На Галичині за часів ЗУНР частину польських шкіл українізували. Тоді діяло 30 середніх шкіл (20 гімназій, 3 реальні школи, 7 учительських семінарій).



Вчителька з ученицями початку ХХ століття / hroniky.com



Українські школи 100 років тому / фото з архіву Лесі Крип'якевич та Романа Метельського

Після входження Закарпаття до Чехо-Словаччини у 1919 році українські школи переважали: їх було 492 з усіх 861. Тоді навіть можна було вибрати мову навчання – місцеву, з домішкою церковнослов'янської, українську літературну чи російську.

Коли румуни прийшли на Буковину у 1918 році, почали румунізацію українського шкільництва. Тільки через 10 років уряд дозволив вести часткове навчання українською мовою у румунських школах. Але у 1934 році це право скасували.

На території Бессарабії у 1920 – 1927 роках, яка мала тоді адміністративну автономію, здійснювали навчання українською мовою в близько 120 школах.

Загалом програма навчання відрізнялась у кожному регіоні. Дітей у ті часи вчили читати, писати, рахувати, співати, а також викладали Божий закон. З 1930 року почали запроваджувати нові предмети: географію, історію, працю, фізкультуру. Не рідко дітей могли карати різками за непослух під час навчання.



Українські школи 100 років тому / фото з архіву Лесі Крип'якевич та Романа Метельського



Боратинська школа на Волині, 1932 рік / boratyn.ukraina.org.ua