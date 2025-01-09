Количество украинских детей в польских школах будет уменьшаться, – вице-премьер

Этот учебный год в Польше будет максимальным по количеству учеников из Украины. Далее их численность в польских школах будет уменьшаться.

Такое мнение высказал вице-премьер-министр – министр национального единства Украины Алексей Чернышов, который пообщался с польским министром образования Барбарой Новацкой в Варшаве. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

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Как будут учиться украинские ученики в польских школах

Чиновник отметил также, что украинские программы вскоре будут доступны для украинцев в польских школах.

В следующем учебном году количество детей будет постепенно уменьшаться ввиду того, что определенное количество украинцев вернется в Украину,

– заявил вице-премьер Украины.

Чернышов также сообщил, что польское правительство выделило 500 миллионов злотых (более $120 миллионов) на финансирование координаторов по межкультурным вопросам, которые, в частности, будут заниматься адаптацией украинских школьников в польских учебных заведениях.

Он при этом заверил, что украинско-польские отношения находятся на очень высоком и конструктивном уровне и их нужно в дальнейшем углублять.

Отметим, по данным Министерства образования Польши, в польских школах в этом учебном году получают образование 248 тысяч учеников из Украины. Около 180 тысяч – дети, которые прибыли с родителями после начала полномасштабного вторжения России в Украину.