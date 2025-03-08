Переход на обучение по украиноведческому компоненту для учеников станет легче

Министерство образования и науки Украины намерено облегчить ученикам-беженцам переход на обучение по украиноведческому компоненту. Для этого создадут сайт, на котором школьники смогут зарегистрироваться для изучения соответствующих предметов.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение заместителя министра образования и науки Украины Надежды Кузьмичевой.

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Какие новации ожидают учеников-беженцев

После запуска платформы процесс перехода на изучение только предметов украиноведческого компонента вместо дистанционного изучения всех школьных предметов в украинской школе должен стать легче.

Родителям и ученикам больше не приходится прозванивать 148 школ в поисках тех, кто же все-таки открыл дистанционные классы. Достаточно будет зарегистрироваться и выбрать одно из заведений, которое уже было верифицировано до того, как попасть на эту платформу,

– уточнила чиновница.

Интересно! Украиноведческий компонент – это сокращенная образовательная программа для школьников, которые находятся за пределами Украины. Она позволяет уменьшить учебную нагрузку на учеников, которые очно учатся в стране пребывания и одновременно дистанционно получают образование в Украине. В компонент входят предметы, что не преподают за рубежом: украинский язык, украинская литература, история Украины, география, Защита Украины, основы правоведения.

Как учатся украинские дети за рубежом