Парень хотел сдать экзамен вместо своей девушки и поплатился

В Индии парень хотел сдать медицинское испытание вместо своей девушки. Он притворился ею, пришел на экзамен и попался на лжи.

Мошенника арестовали. Его девушку обвинили в сговоре с ним.

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В Индии парень притворился своей девушкой, чтобы сдать экзамен

В начале января 26-летний Ангрез Сингх пытался пройти отборочный тест для своей 34-летней возлюбленной Парамджит Каур. Без успешной сдачи этого экзамена невозможно стать медработником.

Чтобы обмануть специалистов, принимавшие экзамен, парень накрасился и надел в женскую одежду и так пришел в экзаменационную комнату.

Он даже подделал выборное удостоверение своей девушки.

Полиция говорит: разоблачили мошенника, ведь заметили, что его лицо не соответствует изображению Кауры в анкете.

Впоследствии власти проверили биометрические данные Сингха и обнаружили, что они "не отвечают тем, хранящиеся в записях".



Парамджит Каур / Jam Press

Молодого человека после арестовали. Полиция также обвинила Каура в сговоре с ним. Паре предъявили несколько обвинений.

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