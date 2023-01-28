Как будет происходить поступление в вузы для абитуриентов с временно оккупированных территорий
Источник:Минреинтеграции
Захватническая война России против Украины продолжается. Абитуриенты с временно оккупированных территорий будут поступать в украинские вузы дистанционно.
Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Вступительная кампания традиционно начнется в конце весны.
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Дистанционно и без НМТ: детали поступления для абитуриентов с ВОТ
Вступительная кампания в высших учебных заведениях начнется в конце весны. Абитуриенты с временно оккупированных территорий смогут поступить в украинские вузы дистанционно.
Для этого им не нужно будет составлять НМТ – национальный мультипредметный тест. В Минреинтеграции добавили, что такие условия поступления касаются школьников, зарегистрированных и находящихся на оккупированной территории.
В настоящее время процедура вступления еще находится в стадии обработки, ее обнародуют позже. Но уже сейчас известно, что после зачисления в вуз в течение 3 месяцев после начала обучения абитуриент должен будет заключить договор о получении образования,
– отметили в министерстве.
Все льготы и категории тех, на кого они распространяются, сохранят в 2023 году. Детальнее об этом можно будет узнать весной.
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Сколько детей с ВОТ учатся онлайн в украинских школах
- Часть школьников, которые учатся в украинских школах, делает это с временно оккупированных территорий. Они получают образование дистанционно более чем в 1 тысяче украинских школ.
- Об этом сообщил глава МОН Сергей Шкарлет. Он также добавил, что по состоянию на октябрь 2022 количество учащихся с временно оккупированных территорий достигло почти 100 тысяч.
- Всего на тот период в Украине обучалось практически 4 миллиона учеников в почти 12 тысячах школ. Из них более 160 тысяч школьников – переселенцы.