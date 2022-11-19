В Запорожской области правоохранители продолжают выявлять коллаборантов. В том числе и среди педагогов.

В этот раз СБУ разоблачила глав "департамента образования РФ". Они активно "зомбировали" украинских детей российской пропагандой.

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"Педагоги" заставляли украинских детей "восхвалять Кремль"

Эти "педагоги" – экс-чиновницы образовательной отрасли. Они добровольно согласились помогать россиянам в г. Токмак. Находясь на руководящих "должностях", способствовали распространению оккупационного режима через местные школы.

Так, предательницы призвали учителей возвращаться на "рабочие места" и преподавать обучающую программу по российским учебникам и прокремлевским "методичкам". В случае несогласия угрожали незаконными преследованиями. К тому же, коллаборантки организовывали "собрание", чтобы публично агитировать за Россию и оправдывать ее преступления. Сторонникам России обещали лояльность и высокие зарплаты.

А предательницы кто?

По данным следствия, злоумышленниками является бывшая руководитель отдела образования Токмакского городского совета и ее заместитель. В начале полномасштабного вторжения они поддержали оккупантов и вступили в их "администрацию".

СБУ уже сообщила им подозрение за коллаборационизм. Сейчас "образовательницы" скрываются от правосудия на захваченной россиянами территории юга нашего государства.



В Запорожской области "образовательницы" угрожали учителям и заставляли детей восхвалять Кремль

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