"Уже не слышно детских голосов": россияне уничтожили школу и детсад на Херсонщине

Российские оккупанты продолжают уничтожать гражданскую инфраструктуру на захваченных украинских землях. Мишенями становятся даже учебные заведения.

На этот раз россияне разрушили учебное заведение на Херсонщине. Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич показал последствия "денацификации".

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Россияне разрушили школу и детсад на Херсонщине

Мишенью россиян в Херсонской области стал Новокалужский учебно-воспитательный комплекс. Образование, по словам Янушевича, объединило школу и детский сад. Здесь более 30 лет учили и воспитывали детей. В 2022 году, до полномасштабного нападения России, за партами получали знания 42 школьника. В детсаду познавали мир 12 воспитанников.

УВК активно развивался, добавил глава Херсонщины. Во время внедрения "Новой украинской школы" начальные классы снабдили интерактивными досками. Каждый учитель получил ноутбук. В школе обустроили и современный компьютерный класс.

Больше здесь не звучат детские голоса. На школьном дворе – воронки от снарядов. В здании взрывными волнами выбиты окна и двери. 35 – 40% разрушений – таковы последствия "порядка" российских оккупантов,

– сообщил Янушевич.

Россияне разрушили Новокалужский учебно-воспитательный комплекс: видео

https://www.facebook.com/100084320253840/videos/655796199468323/

При этом глава Херсонщины пообещал, что в области непременно восстановят каждое разрушенное учебное заведение.

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