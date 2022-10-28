"Уже не слышно детских голосов": россияне уничтожили школу и детсад на Херсонщине
Источник:Ярослав Янушевич
Российские оккупанты продолжают уничтожать гражданскую инфраструктуру на захваченных украинских землях. Мишенями становятся даже учебные заведения.
На этот раз россияне разрушили учебное заведение на Херсонщине. Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич показал последствия "денацификации".
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Россияне разрушили школу и детсад на Херсонщине
УВК активно развивался, добавил глава Херсонщины. Во время внедрения "Новой украинской школы" начальные классы снабдили интерактивными досками. Каждый учитель получил ноутбук. В школе обустроили и современный компьютерный класс.
Больше здесь не звучат детские голоса. На школьном дворе – воронки от снарядов. В здании взрывными волнами выбиты окна и двери. 35 – 40% разрушений – таковы последствия "порядка" российских оккупантов,
– сообщил Янушевич.
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При этом глава Херсонщины пообещал, что в области непременно восстановят каждое разрушенное учебное заведение.
Важно Учителя-изменники в Запорожье заставляют детей отказаться от украинского языка
Какая ситуация с обучением на оккупированных территориях
- Школьникам Бердянска, рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров, педагоги-изменники говорят отказаться от изучения украинского языка и литературы. При этом предлагается писать соответствующие заявления.
- По словам мэра Мелитополя, все обещания гауляйтеров о том, что дети на оккупированных территориях смогут учить родной язык, ожидаемо оказались ложью.
- Мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона также рассказывал о том, что школы в Мелитополе "охраняют" вооруженные военные, в основном чеченцы. Утром после начала занятий они закрывают заведения на замок. Родителей в здание не пускают. В конце "учебного" дня после дополнительной проверки выпускают учащихся на улицу.
- Также оккупанты сотнями вывозят детей в Россию, сообщил Федоров.
- Российские захватчики вывозят маленьких жителей Запорожья в лагеря. Детей перемещают в временно оккупированный Крым и Краснодарский край России.
- В частности, несовершеннолетних жителей Энергодара уже должны были вернуть домой. Впрочем, оккупанты позвонили родителям и приказали передать зимние вещи. Мэр Дмитрий Орлов отметил, что фактически маленькие украинцы стали заложниками российских террористов
- Также учителя-коллаборанта бегут из школ оккупированного Мелитополя. Мэр Иван Федоров рассказал, что предатели почувствовали запах жареного.
- В других школах, в которых организовали обучение по российской программе, тоже не хватает учителей.