Полномасштабная война и оккупация Россией части территории Украины изменила жизнь многих украинцев, в том числе учителей. Им пришлось стать переселенцами.

Образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев рассказал о случаях, когда учителя-переселенцы продолжают работать в своих школах дистанционно. Также о том, как переформатировали процесс образования.

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Что делать учителям, выехавшим из оккупации

Горбачев рассказал и о тех случаях, когда школа в оккупации начала работать по российской программе. Так, всех, кто уехал или отказались сотрудничать с оккупантами, уволили.

Если школа уничтожена вместе с документами, а доступы к казначейским счетам потеряли, учителя могут устроиться на работу в другое учебное заведение на подконтрольных Украине территориях.

Для этого педагоги, которые не могут уволиться с предыдущего места работы из-за потери документов, должны обратиться в ближайший центр занятости с письменным заявлением. "Прошу уволить меня из-за того, что я вынужден/-а уехать. Документы потеряны. Но прошу считать меня от (указать дату) уволенным/-ой с предыдущего места работы, рассказал Горбачев о тексте заявления.

Также, по его словам, со следующего дня человек может официально устраиваться на работу в другую школу.

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Всех ли учителей на деоккупированных территориях будут считать предателями

Образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев рассказал, что согласно Уголовному кодексу, работающего на оккупанта будут считать коллаборантом. При этом подобный человек получит наказание за свою деятельность. Однако, по словам Горбачева, часто учителям угрожают оккупационные "власти". Поэтому они вынуждены работать по принуждению, ведь боятся за свою жизнь и жизнь своих родных. Хотя есть и такие которые жгут вышиванки и помогают организовывать "референдумы".

Так что образовательный омбудсмен убежден, что статья № 111 – 1 Уголовного Кодекса нуждается в уточнении.

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