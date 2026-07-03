Украина получит 500 тысяч долларов на образование: какой проект будет профинансирован

Международные партнеры выделят нашему государству на образование полмиллиона долларов США. Эти средства предназначены для развития проекта "Безопасная школа".

Об этом стало известно в ходе Конференции по восстановлению Украины в Гданьске (Польша). В рамках этого мероприятия Фонд первой леди Украины Елены Зеленской представил, в частности, комплексные решения по поддержке украинских детей.

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Какие комплексные решения для безопасного образования были представлены

В этом году команда представила результаты работы по трем основным направлениям деятельности: поддержка семейных форм воспитания, доступ к обучению и развитию, а также психосоциальная поддержка детей и молодежи. Особое внимание уделили проекту "Безопасная школа" – комплексной модели, сочетающей создание современных укрытий, модернизацию пищеблоков и решения для энергонезависимости учебных заведений.

В рамках конференции Фонд также провел международный воркшоп "Безопасная школа: комплексные решения для детей Украины". Он был посвящен созданию безопасной образовательной среды в условиях полномасштабной войны.

Дети учатся сейчас. Их детство продолжается сейчас и должно быть защищено безотлагательно. Именно поэтому мы не можем ждать окончания войны, чтобы создавать безопасные условия для обучения. Мы должны делать это сегодня,

– отметила первая леди Украины.

В ходе дискуссии участники обсудили вызовы, с которыми сегодня сталкивается украинская система образования, влияние войны на физическое и психическое здоровье детей, а также комплексные решения, позволяющие обеспечивать доступ к безопасному очному обучению даже в условиях постоянных угроз.

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Как реализуется проект "Безопасная школа"

Отдельный блок воркшопа был посвящен комплексной модели "Безопасной школы", которую реализует Фонд Елены Зеленской. Директор Фонда Виктория Романова подчеркнула, что сегодня этот проект охватывает не только создание современных укрытий, но и модернизацию пищеблоков, обеспечение энергонезависимости учебных заведений, а также создание безбарьерной и психологически комфортной образовательной среды.

На сегодняшний день Фонд уже оборудовал 31 укрытие в школах и детских садах по всей Украине. Благодаря этому более 14 тысяч детей получили возможность вернуться к безопасному очному обучению. В настоящее время продолжается реализация еще более 30 проектов по созданию безопасной образовательной среды, которые позволят еще тысячам детей учиться в более безопасных условиях.

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Что предусматривает новый этап международного партнерства

Как мы отмечали выше, Minderoo Foundation выделит 500 тысяч долларов США на модернизацию школьных укрытий и укрепление энергонезависимости учебных заведений в Днепропетровской, Харьковской, Николаевской и Полтавской областях. Благодаря этому более 4 тысяч детей в прифронтовых общинах смогут продолжить обучение в более безопасных условиях.

Это продолжение партнерства, которое уже принесло весомые результаты. В 2023 году при поддержке Minderoo Foundation в рамках проекта "Адрес детства" были построены три дома для многодетных приемных семей, лишившихся жилья из-за войны.