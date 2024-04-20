Новые образовательные возможности для школьников в условиях войны: как работает Esteam

В Украине создадут первые Esteam пространства для молодежи. В частности, молодежь Киевщины, Харьковщины, Черниговщины и Житомирщины уже вскоре сможет присоединиться к ним.

Руководитель образовательных программ GoGlobal Любовь Залюбовская рассказала 24 Каналу о проекте. И, собственно, те вызовы, которые сейчас стоят перед школьниками.

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Образовательные возможности для детей

Esteam – это программа, которая включает в себя комплексное изучение предпринимательства, инноваций, технологий, науки и изобретательства. Впоследствии к этому перечню добавилось и искусство.

"Эта методика не является новой. Началась она просто со Steam – интеграционного метода, где дети и студенты могли работать над собственными проектами и на практике применять знания по различным предметам", – объяснила Залюбовская.

Для украинских детей его внедряют, чтобы показать значение наук для дальнейшей жизни и мотивировать. Более того – это возможность перевести такие науки, как физика, химия, математика в практическую плоскость. Особенно это важно во время войны, когда школьники не имеют возможности полноценно учиться.

"Например, сейчас сельская местность именно в когнитивных навыках отстает от города года на два, и это также огромная проблема. Мы работаем с приграничными, прифронтовыми населенными пунктами, общинами, то есть где дети уже более четырех лет работают в онлайне и не могут собираться в оффлайн большими группами. Наша основная цель – это показать и предоставить им возможности", – объяснила руководитель образовательных проектов.

Вызовы, стоящие перед школьниками

Уже около четырех лет в Украине нет полноценного образовательного процесса. Сначала это было связано с пандемией Covid-19, потом войной, которая продолжается сейчас. Особенно сложно детям из прифронтовых регионов, которые все время обстреливает Россия.

"Я вижу решение проблемы в системном подходе, который даст возможность собственно школам на местах организовывать такие программы. Мы сейчас выписываем четкую методологию, как это можно проработать, пилотируем форматы в различных учебных заведениях. И за полгода, надеемся, сможем дать учителям полный гайд по обучению", – рассказала она.

Другая проблема скрывается в психоэмоциональном состоянии. Поскольку во время воздушных тревог и обстрелов невозможно полноценно сконцентрироваться на обучении.

"Мы пытаемся искать возможности, где можно вывести детей в безопасные регионы, и где они в другой обстановке смогли бы сфокусироваться на программах, наверстывании обучения. Вот старшеклассников мы вывозим в Закарпатье, проводим для них инетнсивы, а потом пытаемся поддержать их онлайн по их возвращению. Но – это слишком трудно, особенно идут обстрелы и когда нет электричества, то об онлайн также не может идти речь", – добавила Залюбовская.

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