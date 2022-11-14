"Разрушения сверхсложные": сколько учебных заведений в Херсонской области уничтожили оккупанты

Министр образования и науки Сергей Шкарлет в эфире телемарафона "Единые новости" рассказал, что на деоккупированных территориях Херсонской области россиянами разрушены 22 учебных заведения. При этом повреждены 84 учебных заведения.

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Сколько учебных заведений в Херсонской области уничтожили россияне

Шкарлет сообщил, что по состоянию на 11 ноября на деоккупированной территории Херсонской области было 16 территориальных общин. В них размещались:

137 школ, из которых – 59 в Херсоне;

130 детсадов, из которых – 75 в Херсоне;

12 училищ, 9 из которых – в Херсоне.

Разрушены 22 заведения. Из них – 14 школ. Остальные имеют повреждения от 50 до 90%. Всего 84 заведения повреждены. Из них – 48 школ, 23 садика, пять профтехов, два вуза. Имеем сверхсложные разрушения,

– сказал Шкарлетт.

Министр добавил, что наибольшие повреждения учебные заведения получили в сельской местности. Их россияне еще разграбили.

Сейчас в области пытаются уберечь здания от дальнейшего разрушения, если позволяет ситуация с безопасностью.

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