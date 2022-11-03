Школьники Киевщины возвращаются к очной учебе

Из-за полномасштабной войны большинство украинских школьников вынуждены учиться онлайн. Всем остальным тоже могут изменять форму обучения из-за постоянных обстрелов врага.

Так, на днях ученики Киевской области учились онлайн в течение двух дней. Все из-за угрозы российских обстрелов.

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Школьники на Киевщине возвращаются к очной учебе

Так, школы Киевщины после временной вынужденной дистанционной работы возобновляют обучение в очном и смешанном форматах.

К слову, обучение продолжается в 559 школах области. Дистанционно работают 186 заведений, очно и по смешанной форме – 373.

Офлайн и в смешанном формате работают школы в следующих районах:

Белоцерковский – 96 заведений;

Бориспольский – 67 заведений;

Броварской – 40 заведений;

Бучанский – 59 заведений;

Вышгородский – 15 заведений;

Обуховский – 60 заведений;

Фастовский – 36 заведений.

Кроме того, на каникулах сейчас ученики 23 школ пристоличного региона.

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Как раньше учились ученики Киевской области

С 26 октября все учебные заведения Киевской области получили возможность возобновить обучение в очном и смешанном форматах.

Дети могли снова ходить в школу благодаря улучшению уровня ситуации безопасности в области. Однако обучение очно происходило только в тех образовательных учреждениях, в которых есть надежные укрытия.

99 % школ области осенние каникулы перенесли на зиму.

К слову, глава МОН Сергей Шкарлет сообщил, что образовательные учреждения Киевщины на 100% готовы к отопительному сезону.

Осенние каникулы для школьников Киева начались 31 октября и продлятся до 6 ноября включительно, сообщил заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.

С 1 и 2 ноября школы Киевской области работали дистанционно. Такое решение было принято на заседании Оперативного штаба совета обороны Киевщины из-за угрозы российских обстрелов. Детсады до 2 ноября работали в режиме дежурных групп.

С 7 октября в Киеве начали отопительный сезон для больниц, школ, детсадов.