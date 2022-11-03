Школьники Киевщины возвращаются к очной учебе
Источник:Киевская ОВА
Из-за полномасштабной войны большинство украинских школьников вынуждены учиться онлайн. Всем остальным тоже могут изменять форму обучения из-за постоянных обстрелов врага.
Так, на днях ученики Киевской области учились онлайн в течение двух дней. Все из-за угрозы российских обстрелов.
Читайте Все учебники в украинских школах и детсадах будут проверять
Школьники на Киевщине возвращаются к очной учебе
Так, школы Киевщины после временной вынужденной дистанционной работы возобновляют обучение в очном и смешанном форматах.
К слову, обучение продолжается в 559 школах области. Дистанционно работают 186 заведений, очно и по смешанной форме – 373.
Офлайн и в смешанном формате работают школы в следующих районах:
- Белоцерковский – 96 заведений;
- Бориспольский – 67 заведений;
- Броварской – 40 заведений;
- Бучанский – 59 заведений;
- Вышгородский – 15 заведений;
- Обуховский – 60 заведений;
- Фастовский – 36 заведений.
Кроме того, на каникулах сейчас ученики 23 школ пристоличного региона.
Важно "Нельзя этого говорить": как учитель должен поддерживать учеников во время войны
Как раньше учились ученики Киевской области
- С 26 октября все учебные заведения Киевской области получили возможность возобновить обучение в очном и смешанном форматах.
- Дети могли снова ходить в школу благодаря улучшению уровня ситуации безопасности в области. Однако обучение очно происходило только в тех образовательных учреждениях, в которых есть надежные укрытия.
- 99 % школ области осенние каникулы перенесли на зиму.
- К слову, глава МОН Сергей Шкарлет сообщил, что образовательные учреждения Киевщины на 100% готовы к отопительному сезону.
- Осенние каникулы для школьников Киева начались 31 октября и продлятся до 6 ноября включительно, сообщил заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.
- С 1 и 2 ноября школы Киевской области работали дистанционно. Такое решение было принято на заседании Оперативного штаба совета обороны Киевщины из-за угрозы российских обстрелов. Детсады до 2 ноября работали в режиме дежурных групп.