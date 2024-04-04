Украинские ученики-беженцы обязательно будут посещать школы в Польше

Украинских учеников-беженцев, которые находятся в Польше, обяжут обязательно посещать местные школы. Нововведение вступит в силу уже с 1 сентября 2024 года.

Соответствующий законопроект готовит Министерство образования Польши. Он уже на завершающем этапе, сообщила заместитель министра Иоанна Муха.

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Украинские дети в Польше будут учиться очно в местных школах

Чиновница рассказала, что после межправительственных консультаций с украинскими коллегами в Варшаве 28 марта стало известно, что в Польше 50 – 60 тысяч украинских учеников не охвачены польской системой образования.

Украинская сторона очень заинтересована в том, чтобы обязанность посещать польские школы украинскими детьми была внедрена. Со своей стороны они предлагают сотрудничество и мы из этого предложения воспользуемся,

– заявила Муха.

И добавила, что большую часть программы уже разработали. Теперь польские чиновники ожидают согласования закона и тогда официально расскажут детали.

Так, для украинских детей в польских школах введут специальные уроки украинского языка. Для этого трудоустроят учителей из нашего государства. Для них предложат упрощенную процедуру нострификации (признание иностранных документов об образовании, – ред.) дипломов.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма" , яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Также, по предварительным данным, украинских детей будут учить европейской интеграции. В Минобразования убеждены, что эти знания будут нужны украинским детям в рамках будущего вступления Украины в ЕС.